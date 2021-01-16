馬主蔡惠宏醫生過往與希斯合作愉快，代表作當然係名下馬女「勝威旺」贏03年打吡。

所以今季希斯回流，蔡醫生即以新寵「皇帝金」重新支持呢位名牌倉主。

不過佢另一愛駒「皇帝賽」沒有歸隊，一直由丁冠豪訓練，始終呢匹馬好快識贏，情義上無理由要轉倉，既然馬主咁信任，丁冠豪一定想辦法再幫匹馬再贏。

事實上，今季「皇帝賽」已變招去泥地發展，前仗順放跑第五，上仗跑1650米全程走三叠蝕位仍跑第四。

今次（17日）沙田日賽第四場，「皇帝賽」繼續吼準泥地一哩出擊，有運抽得三檔起步，與上場12檔形勢截然不同，皇帝可重新登基。

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