跑馬地賽事戲碼向來比較平淡，惟於周三（20日）谷草九場夜賽，卻有一駒備受關注。

這是被網民起名為「巴基之星」2.0的「股票傳奇」將會再度登場，相信必受馬迷熱捧。

呂健威旗下「股票傳奇」上季由丁冠豪馬房訓練，演出平平無奇，今季轉入呂健威馬房並曾兩度上陣。

當中，「股票傳奇」上賽表現突飛猛進，在谷夜1200米以當年「巴基之星」式「輸在起跑線、贏在終點線」跑法，一鳴驚人！

當時「股票傳奇」在何澤堯胯下起步大漏閘，失地甚多，入直路後仍在頗後位置。

此駒在極度劣勢下，當時竟以旋風式後勁一攻而破，贏馬姿態非常誇張，賽後即有網民形容牠是「巴基之星」2.0。

「股票傳奇」勝後由何澤堯試閘，起步失機遠遠落後，隨後改由莫雷拉試閘，終於起步順利，並取得及格。

究竟「股票傳奇」周三晚第六場再出賽時，會否再次「輸在起跑線、贏在終點線」，不妨拭目以待。

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