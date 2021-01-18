賀銘年剛周日（17日）五W威盡全場，同屬法國之彭國年，當然要加把勁了！

今晨（18日）雖然天氣轉冷，彭國年依然一早到場課馬，動態積極。

六時半左右，彭國年過檔希斯馬房周三（20日）谷戰第六場之「怡昌勇士」，到大圈做最後試跑。

希斯如常在烽火台頂樓觀看，舉鏡睇足全程。

「怡昌勇士」操完之後，彭國年趁耙地時段，拿拿臨走去烽火台，直奔頂樓親自向希斯匯報，歷時數分鐘，鏡頭罕見。

希斯今季重臨香港，均倚重澳洲騎師為主，且看彭國年今次能否交出好表現，獲取這位練者歡心。

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199