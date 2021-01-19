資深馬主劉錫康，養過一代馬王「靚蝦王」，目前亦有短途名駒「旺蝦王」在手。

目前「蝦」系馬共有四駒，除全港最高分灰馬「旺蝦王」外，尚有「哈蝦王旺」，另有兩匹生力軍「叻蝦皇」及「阿李蝦蝦」。

周三（20日）谷草夜馬，有兩匹「蝦」系賽駒列陣，包括高廐「哈蝦王旺」角逐第三場五班1000米，配見習生周俊樂減七磅。

至於希廐「阿李蝦蝦」初次登場，夥拍薛恩出爭第四場四班1200米。

「阿李蝦蝦」馬主是劉錫康與其好友李天澤醫生，他們在上季尾7月香港國際馬匹拍賣會以500萬元購入此駒。

劉錫康接受《蘋果馬經》訪問時表示，他和李醫生其實合養過一駒叫「活得精彩」，也是從香港國際馬匹拍賣會買入的，惟牠未曾出賽便退役。

原本他們對拍賣馬信心已不大，惟希斯認為「阿李蝦蝦」有質素，而劉錫康和李醫生亦信任練馬師的眼光，遂再購置拍賣馬。

希斯對他們表示「阿李蝦蝦」估計是匹中短途好馬，初出跑谷草1200米頗合適，應有一番作為。

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