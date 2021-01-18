馬主朱慧恆名下馬「兩全其美」及「一拍即合」均由方嘉柏馬房訓練，前駒近四戰不勝有位，包括於昨天（16日）田戰四班泥地1650米跑獲季軍。

周三（20日）谷草夜賽，「一拍即合」接棒出擊，將以第九場三班1200米作為其復出首戰。

「一拍即合」競賽生涯飽受左前腿傷患困擾，本身年屆六歲，仍僅上陣七次，惟累積三冠一亞兩季一殿，卻顯得忠心準繩。

此駒來港首兩季均錄得季內首戰即勝，可見本身養精蓄銳跑得最好。

「一拍即合」如今賽前由周俊樂試800米田草閘，走勢輕鬆，為復出贏馬作好準備。

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