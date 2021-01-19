有神蘇稱號的蘇銘倫停賽兩日期滿後，將於周三（20日）谷夜恢復參賽。

他今季兩次在快活谷上陣均有馬贏，首戰便憑「開心好友」及「戰熊三千」起孖，最近一次則以「玖寶」勝出三級賽一月盃，證明本身擅打谷戰。

神蘇於1月31日起又再停賽，現階段必定盡力數糊以彌補損失。

第九場高伯新馬房「年年旺」，今季五戰均跑入前五名，前仗更交出全場最快末段追入亞軍，僅不敵再出再贏之「平常心」。

上仗由蘇銘倫接手，直路衝刺時受阻勒避，結果只得第四，輸陣上際遇及意外而已，難得蘇銘倫唔放手，有力贏馬補中。

另外，神蘇今季暫只騎過一匹賢廐馬「寶貝兒」出賽即於五班賽取勝，此廐今戰又有第三場五班1000米「大當家」由此子操刀。

此駒近七次跑四班賽，六次走入前五名，今仗初次降入第五班出賽，由好手壓陣，可期贏馬向幕後交代。

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