周三（20日）晚谷戰丁冠豪馬房出三駒。當中，「大師級」上仗在波健士胯下爆出13倍冷Win，打開今季勝利之門。

這匹五歲自購馬造就丁冠豪與波健士初次聯手贏馬，在此之前二人合作九戰僅憑「鵰神」獲得一亞。

當晚亦為丁冠豪繼19年1月8日後再度中三元，最巧合的是該兩次賽事均屬谷草C欄夜馬，而該兩次替馬房埋齋中三元的賽駒皆為尾場「大師級」。

丁冠豪賽後指出，由於「大師級」之前曾心律不正，但休息足夠後康復進展良好，跑了三場後狀態復蘇。

他讚波健士發揮得好，跑法進取，成功搵到好位，自己亦會部署「大師級」主攻快活谷。

今戰又與上仗相隔一個月，且同樣是在谷草C欄跑夜馬上陣，這夜第九場「大師級」有望再立戰功。

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