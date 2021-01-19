周三（20日）谷夜第六場四班1200米，呂健威馬房四歲澳洲自購新馬「股票傳奇」，之前十戰一季，唯一上名於谷中1000米取得。

前仗作轉投呂健威馬房後首戰，初配何澤堯在田草1200米跑第六輸不遠。

上次移師谷草1200米排8檔負116磅，起步時馬頭轉側大脫腳，此後一直尾隨群駒競跑。

及後直路最後百多米，「股票傳奇」在中檔望空後越衝越勁，最終反敗為勝，氣走一度突圍而出的「軒轅又牽」，打開服役勝利之門，賽後被加九分之多。

此駒上賽出閘大脫腳，雖然仍可勝出，但亦要連番考閘及格才可再上陣。

卒之「股票傳奇」在1月5日在莫雷拉胯下起步順利，沿途望空跟前跑第三，被判試閘及格。

今次出戰贏馬途程亦由雷神主轡，不無資格梅開二度。

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