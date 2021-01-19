周三（20日）谷戰跑九場，在C跑道角逐，丁冠豪派遣馬房變倍器「大師級」上陣，連場出擊可以預期。

須知此駒近兩次贏谷草C欄1200米，丁廐當晚俱可連中三元。

上季2020年1月8日「塑料喜」、「贏多多」及「大師級」勝出，今季2020年12月16日「銀河飛馬」、「金枝玉葉」及「大師級」贏馬。

今期丁廐只出三駒，簡簡單單買條Win三串七，隨時大有收穫。

第六場四班1200米「歡樂好友」，唯一上名在同程配史卓豐取得，今次重遊舊路，可跟對手一較高下。

第八場三班1200米「宜春輝煌」，上仗跑1400米放唔到得第六，縮程移師谷草1200米，隨時一矢中的。

第九場三班1200米「大師級」，三捷皆在同程屬半冷門，本身新勝猶勇，再戰C跑道有權再贏。

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