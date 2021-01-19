蘇偉賢周三（20日）晚快活谷賽事，將派出五駒列陣，其中他認為第二場四班1200米「醒目再臨」檔位適中，希望跑得接近。

「醒目再臨」近兩仗跑同程均造出最快末段時間，後勁凌厲，看來這匹七歲馬狀態復蘇。

蘇偉賢說：「『醒目再臨』的評分已減了許多，牠是七歲老馬了，但仍具一定戰鬥力，過往雖然贏1400米，但目前以1200米最合。」

「『醒目再臨』每遇快步速，均可交出強橫後勁，牠上場檔位欠利，劣勢下仍可跑得第三名，表現已算不錯。」

「『醒目再臨』馬主大川徹目前身在日本，未能入場，但我仍很希望為他贏馬。」

「此駒很容易訓練，今次檔位稍為內移，形勢應有利，希望可以取得久違的頭馬。」

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