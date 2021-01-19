何澤堯近期正值停賽，上周三（13日）呂廐馬「陽明高高」原定由他策騎，由於上述原因，改由潘明輝接手，後者不負所託，為此駒交出頭馬。

周三（20日）谷草夜賽，何澤堯繼續停賽，而呂、潘亦再次合作，潘明輝將策騎第七場三班1650米「歡欣福星」出戰。

「歡欣福星」上季新馬賽一出即勝，今季馬兒則在田草1400米勝出，此駒今仗初次挑戰谷草一哩，抽得4檔好位，潘明輝認為排靚檔對留放有所幫助。

潘明輝受訪時說：「周一（18日）早上，我夥拍『歡欣福星』快試兩段，馬匹走勢理想，狀態在水準之上。」

「牠是一匹身型細小的馬，這類馬適合在谷草作賽，我認為一哩難不到牠。」

「今場『歡欣福星』雖然初跑谷草，但我認為以牠的跑法應可勝任，最重要是排得內檔，有利發揮。」

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