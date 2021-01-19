有「神蘇」之稱之殿堂級好手蘇銘倫，今季重臨香港客串，獲得練馬師、馬主及馬迷歡迎。

蘇銘倫迅速爭取到成績，暫時贏得6W，包括憑大美人李嘉欣及其丈夫許晉亨名下的「玖寶」攻陷國際三級賽一月盃。

蘇銘倫的客串期至2021年2月14日，近期馬圈一直流傳，蘇銘倫會延長今次客串期。

今晨（19日）蘇銘倫首次開腔回應，他說：「我不知道，每天疫情的消息迅速變化，我究竟怎樣返回歐洲，當地疫情發展如何，我都要仔細考慮。」

「另一方面，我要觀察『喜豐寶』在周日（24日）表現如何，至於坊間一直流傳我會否跑埋3月21日打吡大賽日才離港，現階段我只可以說，未有任何決定。」

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