Better Than Ready為近季新晉配種馬，在港子嗣「辣臣」及「多多利高」均在谷草1000米取得頭馬進賬，整體成績尚算不俗。

周三（20日）谷草夜賽，徐雨石馬房派出一對Better Than Ready後代上陣，包括第三場「多多利高」及第四場「美滿將來」。

其中，角逐第三場五班1000米的「多多利高」，上次強配莫雷拉角逐此程大熱開齋，蹄下敗將包括上季四班賽頭馬「首飾傳奇」（蔡廐），賽事水準不低。

此駒早前進行田草1000米試閘，在雷神胯下跑來有前有後獲亞軍，狀態保持贏馬水準。

雷神今場棄騎而選策「慣勝情緒」（蔡廐），換上黃皓楠負磅僅比上賽多兩磅，排4檔起步形勢好，未嘗不可打勝仗而回。

至於Better Than Ready之父為更知名兼資深的配種馬More Than Ready，在港子嗣數量甚多，當中不乏如「文藝復興」（已退役）及「活力勇士」等谷戰好手。

周三谷戰第六場四班1200米，徐雨石馬房「東方繁華」連仗出爭谷中1200米，走勢不錯。

這匹慣常使用後追跑法的賽駒，由史卓豐換上騎功更硬朗的田泰安執韁，可謂深慶得人。

「東方繁華」馬主貝鈞奇長期支持徐雨石，名下同樣養在徐廐的「雷公鑿」季內尚未開齋。

徐雨石為向這位忠實馬主交代，今場必拼無疑。

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