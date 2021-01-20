方嘉柏今季成績理想，目前已取得38場頭馬，暫居練馬師榜首位，較第二位的羅富全多六Win。

方廐周日（24日）將派出「喜豐寶」及「達心星」兩匹馬房新星，角逐總獎金高達1,200港元的四歲馬經典賽事系列首關香港經典一哩賽，冀能擴大領先優勢。

「喜豐寶」今仗將第三度在港上陣，將繼續由蘇銘倫執韁，力爭第二度獲勝。

牠上仗於1月10日在沙田一項1400米第二班賽事中不敵「非凡才子」（容天鵬馬房）跑獲季軍，表現出色。

方嘉柏說：「馬兒現況很好，已準備就緒再度出賽。牠上仗演出甚佳，相信1600米途程會適合牠發揮。」

「今仗牠將會面對同齡對手，我十分期待牠的表現。」

蘇銘倫同樣對「喜豐寶」頗具信心。

蘇銘倫說：「此駒初出即勝，表現出色。牠上仗看來狀態未足，現在狀態已有所提升。」

「今仗各駒可說勢均力敵。我認為馬兒爭勝機會不俗，而我無懼對手的挑戰。」

此外，方嘉柏也看好「達心星」今仗的爭勝機會。

方嘉柏說：「以評分而言，『達心星』今仗應屬爭勝要角。」

「馬兒跑一哩有績可據且具備級數，今仗可望交出好表現，相信檔位會成為致勝關鍵。」

「我很重視數匹今季取得佳績的對手，而牠們的實力不相伯仲，相信關鍵在於騎師及馬匹的臨場發揮。」

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199