馬主何偉文過往支持練馬師胡森，自從胡森撤離香港後，佢就轉咗支持本地倉主羅富全。

但雙方合作嗰匹「非同凡響」（已退役）未贏過，之後又轉去同呂健威合作。

而現役馬「歡欣福星」上季喺新馬賽一出即勝，今季插四班又贏過一場田草1400米，總算有晒交代。

不過贏馬冇人會嫌多，「歡欣福星」呢匹四歲馬正值當打之年，近兩仗升上三班都跑得唔錯。

尤其上場出爭田草1400米造22秒23全場第二快，末段從後追上得第三，今期（20日）安排轉跑谷草1650米，性能上應啱腳法，亦有運抽到四檔，有機會造就馬主何偉文再拉頭馬。

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