賽馬好玩之處，係估到邊兩匹跑頭兩名都唔容易，如果買中埋Q過關的話，就真係和味喇！

周三（20日）第五場四班1650米「開懷大少」，不嬲都係三班尾四班頂馬。

此駒早前一落四班，最近兩場都入位，上場仲鬥到影相先輸，證明喺四班確係秤先好多。

今次趁銳換潘頓再搏，只要發揮出水準，一定有坐位望贏機會。

另外，只跑過四場嘅「金剛福星」，上場拋出十幾叠轉彎，最後200米由尾二追上第五，衝勢好勁。

不過1400米路程似乎都係嫌短，今次加程先係正宗，博單Q。

第六場四班1200米「股票傳奇」，上場出閘意外大讓賽，照贏「超威星」同「富祿」兩隻忠心馬成三個馬位。

計死數真係超得好緊要，今次搵到雷神騎，擺明係唔計賠率，最緊要再贏。

熱門W唔係我哋賭，不如博隻冷腳。

「隨我來」上季贏3W升到上53分，今季轉倉跑六場就跌到41分，同上季贏第二場個分一樣。

剛戰重戴眼罩拉士重拾追勁，今場咁輕磅睇嚟應該夠鐘反彈。

第八場三班1200米「飛霸龍」，贏完上二班都場場近，落番三班優勢更加明顯。

換埋最近拍住苗禮德贏兩場嘅田泰安騎，有晒搏殺手影。

至於上賽同場嘅「樂滿貫」拉士一樣衝得唔曳。

此駒連場越輸越近，進度持續向好，用7磅仔周俊樂減磅，隨時到位。

今期《蘋果》推介

第五場 1開懷大少 12金剛福星

第六場 7股票傳奇 12隨我來

第八場 1樂滿貫 2飛霸龍

Q及QP過關三串七 共投注260元

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