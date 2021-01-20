今天（20日）馬會公佈杜拜世界盃賽日香港報名馬名單，此項盛事定於3月27日於美丹馬場舉行。

三匹本港泥地中距離好手「烽煙四喜」（苗廐）、「黃金甲」及「逍遙自在」（均屬羅廐）均報名1600米泥地二級賽高多芬一哩賽，而前駒同時瞄準杜拜世界盃（2000米一級賽）。

另外，苗廐「真妙星」報名1200米一級賽杜拜金莎軒錦標，此駒季內於二班泥地1200米後上掄元。

至於告東尼馬房「添滿意」則劍指1800米一級賽杜拜草地大賽，今季這匹六歲馬連奪三級賽婦女銀袋及二級賽馬會盃，於香港盃則跑獲第五名。

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