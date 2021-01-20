今晚（20日）谷草夜賽又安排九場比賽，頭場開跑時間提早至晚上6時45分。

今次舉行得最多的路程是1200米，開季至今谷草已跑過64場1200米，獨贏為3倍或以下的有13匹勝出，佔百份之20。

至於3至5倍則就有17匹勝出佔26%，上述兩個項目相加已達46%，證明熱門馬成績不差。

因此第二場「木火同明」、第四場「正本歡心」、第六場「上校」、第八場「共創繽紛」及第九場「鴻運飛鷹」預計成為熱門，可加以重視。

另一項主流路程當然是1650米，今季已跑過44場，百份比最高為獨贏5至10倍區域，今年取得17次勝利，佔總比率38%。

排第二位是獨贏3至5倍，佔頭馬比例31%，投注時可加以看重。

第五場「快步速」及第七場「明月輝煌」預計賠率均是5至10倍，以兩駒作投注重心，分頭應不至於過份乏味。

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