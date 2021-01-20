全球最高獎金賽事，2月20日舉行的沙特盃，將在沙地阿拉伯首都利雅德上演。

而賽前一日即2月19日，將會舉行別開生面的男女騎師賽，七男七女的騎師陣容，目前在全球疫情下，仍未全部落實。

不過現時已確定當中五位騎師陣容，暫時名氣最響為全球目前贏馬最多場數的騎師Jorge Ricardo。

這位現年59歲巴西老將，已累積超過13,000場頭馬。

其餘四位已確定的陣容，包括有西班牙、意大利及阿根廷女將及一位瑞士男騎師。

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199