「益善」系馬主近期屢現身凱旋門，須知名下「快益善」（去年12月13日）、「駿益善」（1日）及「永益善」（6日）相繼贏馬，幕後氣勢一時無兩。

周三（20日）將於跑馬地馬場舉行九場夜賽，此系將有新血登場，四歲愛爾蘭自購馬「樂益善」（沈廐）在港初出角逐第七場三班1650米。

「樂益善」來港前在愛爾蘭仙宇馬場勝出2000米未勝馬賽，因此在港首戰角逐1650米部署合理，馬匹長力毋須懷疑。

「樂益善」父系「作戰指揮」於兩歲時服役五次獲四冠一季，包括摘下2013年杜何斯特錦標（兩歲馬一級賽1400米）冠軍。

在港同父馬數量不多，東廐「樂盈盈」將會角逐同日第一場五班2200米賽事。

「樂益善」母系Patuca產下四匹已出賽子嗣中有三駒有頭馬進賬，除了前駒以外，Victory Chime及Parknacilla分別已摘下七Win及兩Win，成績有保證。

「樂益善」來港後試閘兩次，去年12月15日在巴度胯下試1600米田草閘，雖然名次較後，但是鞍上人全程旨在按實跟跑，因此未可過早判定此駒能力。

應屆冠軍騎師潘頓於周五（15日）曾策騎此駒進行快跳，動態特別，且看初出能否一鳴驚人。

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