踏入去年十二月底，華籍倉主容天鵬一日內共有三駒他投，幸好練者立即有回應。

容廐踏入2021年容廐頭馬數字飆升，連續三次田戰都有馬贏，兩度起孖共獲五Win，上周日（17）頭場憑「幸運精選」贏馬，其後於第五場「觀世界」更爆75倍，炮製今季獨贏派彩最高的頭馬。

容天鵬2021年田戰連勝三期，攻勢浪接浪，兼且頭馬多數有好分頭，不妨繼續追捧。

周日（24日）田戰容廐共出四駒，第二場「皮具之星」和第三場「閃耀中華」俱是爭勝棋子，可助馬房延續田戰勝纜。

第二場四班1800米「皮具之星」，上仗初跑同程首嚐勝果，已找到最佳出路。

遲熟長途馬現在才納入正軌，升班負118磅更好跑，騎開潘頓一早應承策羅廐「神州福星」上陣，此駒換上巴度非賣剩蔗。

今季類似情況先後有「帝豪大師」、「平常心」及「南莊之歌」勝出，「皮具之星」改配巴度有得分更值博，已開竅力足添食。

第三場四班1400米「閃耀中華」，上仗在港初出跑田草千二米，由包尾後上跑第十，名次唔起眼卻有追勢，情況似剛爆大冷廐侶「觀世界」，後駒在港初出稍追，熱身後即大變身勝出。

「閃耀中華」復課收身上力，狀態有進展，打王牌增程跑千四米用意好，須知同父廐侶「是必飛飛」今季兩勝同程，今仗確有爆冷條件。

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