周日（24日）沙田賽事舉行兩場一級賽，包括第五場1200米百年紀念短途盃及第七場1600米董事盃，分別為速度系列首關賽事及三冠大賽首關。

這兩項大賽對上三季均編於同日舉行，結果蔡約翰均捧盃兼起孖，今戰派出強陣，其中第五場「旺蝦王」及第十場「好眼光」可為馬房延續優良傳統。

對上三屆百週年紀念短途盃，均由蔡廐馬勝出，今屆練者獨派「旺蝦王」上陣，顯然胸有成竹。

此駒出道以來22戰半數勝出，共獲十一勝七位，前仗外叠望空，在劣勢下仍能重開勝門。

「旺蝦王」上仗失準，可歸咎當日在不利之內欄場地競跑，結果不敵一批外欄後追馬，實在情有可原，評分最高馬跑平磅賽可回復表現。

另外，「好眼光」兩出兩捷，潛力有幾高仲未知，贏完仍出王牌，反映幕後求添食之決心，有力保持不敗之身。

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