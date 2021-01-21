跑馬地賽事跑九場似乎已成最近周中夜馬的常態，下周三（27日）谷草續編有九場C加三跑道賽事，第一場於當晚6時45分開跑，今午（21日）公佈的各場報名馬匹均全部滿額。

停賽騎師名單中，下周三只有巴西籍波健士一人，而這一期賽事各項特別彩池均無多寶累積。

現時全港養馬量最少的何良馬房，今季在兵微將寡之下暫時取得八場頭馬，當中七Win出自跑馬地馬場，近兩期夜賽，更先後憑「東方雷」、「木火同明」大熱取勝，獲谷草兩連勝佳績。

練者何良昨晚（20日）有「怪獸媽媽」影相飲恨未能起孖將頭馬數字再推高，下周三將有同系馬匹「怪獸厨神」再接再厲，連此駒在內，該晚共有三駒報名出爭。

四歲馬「怪獸厨神」季內於谷草1000米打開勝門，今次再吼準勝途而臨，且看能否為何廐在谷戰乘勝追擊？

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