馬雅最新獲得香港馬會發出策騎牌照，由3月1日開始，可在港騎至今個馬季完結。

對於這一位巴西騎師，香港馬迷相信絕不陌生，他是2017至2019年度澳門兩屆冠軍騎師，以往曾在港澳盃賽日在沙田馬場上陣。

如2018年港澳盃賽日尾場賽場，更策騎「加州再豫」（已退役）與何華麟胯下「遨遊神駒」（已取消登記），構成以澳門為策騎基地的騎師Q。

馬雅去年轉往新加坡發展成績不俗，在騎師榜僅次於杜奕得第二，更以「宥保佑」勝出兩項一級賽克蘭芝一哩賽及萊佛士盃。

被問及獲得香港馬會發牌時，馬雅表示他雖然很愛新加坡這地方，但來港策騎一直是其夢想，如今夢想成真當然會放棄當地牌照而來港發展。

馬雅今季雖然在星洲騎師龍虎榜領先，但跑埋周六（23日）賽事便要停賽兩周。

故此他稱會在周六作新加坡告別戰，然後會提早打點來港策騎事宜，並要進行隔離才能正式在港履新。

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