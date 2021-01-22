出賽周日（24日）沙田日馬第九場二班1800米的「幸福人民」（呂健威馬房），屆時將作本身來港後首戰。

其馬主是十分資深的黃凱汶，他在港所養賽駒均以「幸福」二字命名。

黃凱汶在港的養馬運認真唔錯，最叻仔的自然要數曾遠征杜拜阿喬斯短途錦標入Q的「幸福指數」（已退役）。

至於其餘「幸福分享」（已退役）、「幸福笑容」、「幸福掌聲」等駒俱曾贏馬，後駒還曾在去年打吡雙雙上名。

黃凱汶曾表示，他覺得做人最重要的是感覺幸福，心境保持開朗，因此讓愛駒以「幸福」二字為名。

他名下現有四駒，除「幸福笑容」、「幸福掌聲」及「幸福人民」，以及未曾上陣的「幸福至上」；前駒周日將跑戲肉之一董事盃。

回說「幸福人民」，呂健威已替這匹愛爾蘭自購馬報爭今屆打吡。

此駒目前評80分不足夠取得打吡門券，當務之急自然是贏馬提升評分，幕後鬥志不需懷疑。

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