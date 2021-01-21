周日（24日）田草賽事，編有兩場1800米，分別由四班及二班馬競逐，捧騎師必定首選莫雷拉。

他今季九次列陣同程賽事，其中近八駒取得四冠兩亞一季一殿全入前四名，今戰策第二場「自然君子」及第九場「勇戰神駒」爭同程，當然值得優先留意。

「自然君子」近兩仗均入位，上場雖然被頂在外叠望空競跑仍拼入季軍，今次出王牌回配贏馬拍檔莫雷拉執韁，已擺明車馬求補中。

另外，苗廐「勇戰神駒」前仗初出跑谷草已見敗不脫節，上場轉跑田草2000米，亦只輸不足兩個身位得第五。

此駒復課由莫雷拉過檔親自試閘，已為今仗做足工夫，騎練今季合作六次未失前四名，或可繼剛周日（17日）田戰「烽煙四喜」後再合作贏馬。

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