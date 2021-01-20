外號蝦女的劉津津自幼受父親「蝦王」系話事人劉錫康影響，對賽馬產生濃厚興趣，現已晉身馬主行列。

另一方面，這位90後女生原來亦熱愛足球，並曾代表香港出外比賽，想不到外表嬌滴滴的她對於這類競爭性的體育運動如此鍾情。

劉津津為一代馬王「靚蝦王」馬主劉錫康的女兒，自小跟隨父親出入馬場，從而對賽馬漸產生濃厚興趣。

年前她入紙抽馬，並順利中籤當上馬主（2018年6月自購新馬中籤者之一）。

劉津津說：「我本身很喜歡賽馬，記得當年爸爸的『靚蝦王』服役時，我已在家中看電視直播，成年後便跟隨爸爸入場睇跑馬，親身感受賽馬氣氛。」

「每逢爸爸有馬出賽，我都會為這些『蝦』系馬打氣；我覺得跑馬好刺激，同時也感受到家人贏馬的喜悅，於是便自發向爸爸表達我想做馬主的意願，他也樂於答應成全。」

早前劉津津委託著名馬販大衞派斯替她物色良駒，現時已經有了收穫，新馬的名字則仍在構思之中。

劉津津說：「我的夢想是能夠養到像『靚蝦王』（已退役）或『旺蝦王』此類良駒。」

「由於我公司（經營迷你倉生意）的佈置多數採用綠色，故日後名下馬匹的騎師綵衣顏色應與爸爸的『蝦』系（粉紅色）不同，（我的）賽駒或會起用綠色綵衣。」

「早前著名馬販大衛派斯已為我引入一匹三歲澳洲自購新馬，出自父系Magnus，稍後將會運港，我暫時仍未想好馬名，但很大機會起用『蝦女』作馬名最後兩個字。」

不要看劉津津外表嬌滴滴，原來除賽馬外，她對於足球這類男性主導的體育運動都非常熱衷，並曾代表港隊出賽。

劉津津說：「我喜歡一些富競爭性的運動，包括賽馬及足球等，過往我更曾代表香港出外踢波。」

「球隊方面，我曾效力過『姸青』及Club One，很多人見到我的外表，都想像不到我喜歡踢足球，始終踢波屬於比較男仔的運動，但我樂在其中。」

除熱愛運動外，劉津津也遺傳了父親劉錫康的生意頭腦，數年前在家族旗下的空置廠房開設迷你倉，自行創業，試過月入過百萬港元。

年紀輕輕的津津富有善心，亦以行動回饋社會。

早於去年疫情爆發初期、一罩難求之時，她經營的迷你倉已向外免費派發5,000個日本口罩，當時津津更親力親為在現場派發，造福有需要人士。

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