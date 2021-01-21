古往今來，世界各地馬壇的最高殊榮，必然是三冠王（Triple Crown），能夠完成三冠成就的馬匹，必然是馬王中的馬王。

近年來日本可謂盛產最多三冠馬的國家，剛退役的傳奇馬后「杏目」便是其一；另外今年出產的兩匹明星馬「鐵鳥翱天」及「謀勇兼備」，皆分別攻下雄馬及雌馬的三冠系列全部賽事，上述三駒更在今年日本盃包辦三甲，實力非凡。

另外馬迷熟悉的「黃金巨匠」、「貴婦人」及「大震撼」均為傳奇名駒，牠們服役時皆曾包辦三冠三關頭馬。

至於在美國，則有較近期的Justify、「美式法老」及一代名駒「秘書處」等三冠馬王，惟英國最近出現的三冠王，已是1970年的「尼真斯基」，近四十多年均沒有馬匹直落連贏三關賽事。

香港的三冠大賽，由1600米董事盃、2000米香港金盃及2400米遮打盃三項一級賽組成，途程橫跨800米，馬匹要保持近半季勇態，去擊敗每個途程最出色的對手，方能贏得三冠王美譽。

這除了要求有一哩馬的爆發力；亦要有哩半馬的氣量及韌力，故此要過三關談何容易！

歷年來，香港僅得「翠河」在1994年完成三冠偉業，但當時遮打盃只跑2200米，難度相對較低，在該賽改為跑2400米後，仍未有馬匹成功「過三關」。

名駒「有性格」、「爆冷」、「原居民」、「明月千里」、「時時精綵」、「將男」、「風雲小子」及「雄心威龍」，皆只能夠攻下其中兩關賽事，其中「雄心威龍」在2011至12年的董事盃及香港金盃，均以輕鬆姿態取勝，極有望創造歷史，卻在尾關遮打盃，被冷門馬「智多飛」偷襲，飲恨而回，是後「翠河」時代最接近的「準三冠王」。

在「翠河」封王的27年後，今年卒之有一匹超級明星馬「金鎗六十」，有望問鼎殊榮。

周日（20日）牠將會出戰頭關第七場1600米董事盃，若能勝出的話，將是牠本身第15場勝仗，兼連續12場不敗。

「金鎗六十」已貴為香港第二匹四歲三冠王（上季），且看能否更進一步，成為第二匹三冠大賽之王吧！

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