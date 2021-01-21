姚本輝旗下現年九歲的佳駟「旌暉」或已踏入競賽生涯的聲，但仍然寶刀未老，上月出爭香港短途錦標（一級賽1200米）時，面對一眾強敵仍能勇奪亞軍。

此駒將於本周日（24日）在沙田馬場角逐百週年紀念短途盃（一級賽1200米），練馬師姚本輝對牠今仗爭勝充滿信心。

姚本輝表示：「我對牠實在非常滿意，尤其是牠已年屆九歲。我相信牠今仗會有出色表現。」

「旌暉」迄今在港出賽45次，贏得獎金累計達2,048萬港元。牠除角逐獎金高達1,200萬港元的百週年紀念短途盃外，也劍指於4月25日季內最後一項短途一級賽主席短途獎（1200米）。

把握或許是牠退役前最後兩次爭奪一級賽冠軍殊榮的機會。

「這是牠最後一季出賽。牠是匹討人喜愛的佳駟，我們很滿意牠取得的成績，也為馬主感到高興。」姚本輝說。

雖然「旌暉」年紀不輕，可能將在今季結束後退役，但這匹「白金礦」的兒子老而彌堅，今季四戰取得三次亞軍。

包括上仗於一級賽香港短途錦標（1200米）中展現凌厲後勁，在日本代表「野田重擊」之後跑獲亞軍。

目前本地評分114分的「旌暉」周日若能取勝，將成為香港歷來第二匹以九歲之齡勝出一級賽的賽駒。

姚本輝續道：「馬兒來港後就由我訓練至今，我知道牠的需要，牠在出賽後必須有充分時間休息，大約相隔六個星期再次上陣，不能讓牠太頻繁地出賽。」

「我們只求盡力讓馬兒維持健康狀況，畢竟牠已年屆九歲了。」

「馬兒上仗在一級賽中跑獲亞軍，並不令人意外，我們在賽前已深信牠能以佳勢衝刺。前季牠曾攻下一項1000米三級賽，但1200米更適合牠發揮。」

練者將爭取第四次捧走百週年紀念短途盃，他以往曾先後憑「蓮華生輝」（2010年及2011年）及「崇山寶」（2014年）奪冠。

本地騎師潘明輝季內取得12場頭馬，他認同姚本輝讓「旌暉」保持新鮮感的訓練方式。

現年27歲的潘明輝說：「當我夥拍馬兒首次勝出三級賽時，牠極具新鮮感，狀態理想，結果演出甚佳，那時候我們便知道牠每次上陣之間都需要充分時間休息。」

「假如牠出賽過於頻繁，在賽事末段便難以交出十足衝刺力。」

「馬兒很了不起，雖然年紀不輕，但在姚本輝的照料下非常健康，狀態一流。」

「牠每次上陣都全力以赴，但我不會對牠期望過高，只希望牠感覺良好，走勢暢順。倘若牠能勝出，更是錦上添花。」

「遨遊戰士」是角逐百週年紀念短途盃的姚廐另一參戰馬，將首次戴開縫眼罩上陣。

姚本輝說：「牠與陣中多匹參賽馬均曾同場競逐。我今次會替牠更換配備，牠在最近一次彈閘中戴上開縫眼罩，表現良佳。」

「牠練習時出閘更快，更加集中。我認為更換配備有助牠的發揮。」

冠軍騎師潘頓今仗將為「遨遊戰士」主轡，他曾策騎該駒角逐三戰，取得一捷。

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