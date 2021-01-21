馬會今午（21日）公佈有六駒退役，當中沈集成馬房與賀賢馬房名有兩駒。

沈廐四歲馬「追風絕影」，上季初曾在第四班一場條件賽事一出即勝，當時其蹄下敗將，正是本周日（24日）列陣香港經典一哩賽的「達心星」（方嘉柏馬房）。

「達心星」該仗負於「追風絕影」5.25馬位，可惜「追風絕影」之後因傷患纏身絕跡賽場，至今未跑過第二仗便退役。

今日這一批除名馬匹中，較具名氣的還包括文家良馬房內最高分馬「仁者荃心」，此駒去年三月曾安排遠征杜拜，然而因疫情關係折返白走一趟。

七歲馬「仁者荃心」回港後即首次於一級賽上名，在上屆主席短途獎力拼獲亞。

「仁者荃心」今季跑兩仗均大敗，兩戰賽後同樣驗出不良於行，加上又有流鼻血、眼部下方出現腫塊等問題，卒之在今天宣佈引退。

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