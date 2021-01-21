「包裝永勝」來港前在澳洲賽績甚佳，可惜來港後尚未發揮出應有水平。

於周日（24日）在沙田舉行的香港經典一哩賽中，練馬師大衛希斯將讓馬兒除去眼罩並戴羊毛面箍出賽，有信心更換配備能讓牠交出進步表現。

「包裝永勝」來港前曾在澳洲兩勝一級賽，來港後至今在沙田出賽兩次，其中首戰僅得第七名。

而次仗於去年12月13日在一項1600米賽事中後上跑獲季軍，負於「飛輪閃耀」（沈集成馬房）蹄下。

希斯月初曾讓這匹「比亞路」的兒子改配羊毛面箍試閘，他認為此項配備將有助改進該駒的陣上表現。

希斯說：「由於馬兒在戴眼罩時出現慢閘情況，因此我為牠除去眼罩，改為佩戴羊毛面箍。」

「牠在澳洲每次出賽時均有戴眼罩，所以牠來港後我讓牠繼續佩戴，但我認為在香港的賽事節奏下，這項配備對牠沒有幫助，甚至令牠慢閘。」

「馬兒上仗後曾進行一次試閘，出閘十分迅速。以牠的操練表現來看，牠今仗應能交出好表現。」

「包裝永勝」在澳洲服役時曾勝出四項表列/分級賽，代表作是於2019年10月12日在蘭域攻下春季冠軍錦標（2000米一級賽），以及於2020年3月7日在同場摘下蘭域堅尼（1600米一級賽）冠軍。

潘頓今仗將為「包裝永勝」主轡。

希斯首度來港從練時曾兩奪香港冠軍練馬師榮銜。

今季他重臨香江望能再有佳績，在香港經典一哩賽中也會派遣「美麗同享」和「皇者峰範」上陣。

希斯續說：「『美麗同享』上仗慢閘，略欠運氣。」

「牠其後的操練表現甚佳。牠是一匹正在進步的年輕賽駒，牠於增程後表現應會更進一步。」

「美麗同享」今仗將由愛爾蘭籍騎師郭能策騎。

法國籍騎師賀銘年狀態大勇，上周日（17日）在沙田取得五捷，取得出道以來的最佳成績。他於本周日（24日）將夥拍「皇者峰範」上陣。

希斯表示馬匹開始進步，待增程至1800和2000米途程時將表現更佳。

此外，希廐短途新星「包裝太保」將於周日競逐尾場第三班1200米，屆時與蔡約翰麾下未嘗一敗的「好眼光」勢必有一番龍爭虎鬥。

「包裝太保」於元旦日在沙田一項賽事中不敵「勁力勇士」（呂健威馬房）獲得殿軍，在港初嚐敗果，希斯預期此駒今仗能重拾勇態。

希斯說：「我認為『包裝太保』上仗欠運，牠排在大外檔出閘，陣上嚴重受困，但仍能交出甚佳表現。」

「我希望牠今仗在直路上能夠望空，我對馬兒晨操的表現感滿意，相信牠可交出好表現。」

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