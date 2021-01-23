潘頓剛周三（20日）谷戰，憑「超額認購」及「鴻運飛鷹」起孖，季內增至有51Win仍居騎師榜次位。

星期日（24日）沙田草地賽馬日，潘頓出足十場，其中一匹實力馬是第一場四班1000米「知道再勝」。

「知道再勝」曾於去年12月20日田戰列正選，惟在賽前一天被競賽小組按照獸醫意見（呼吸系統感染）着令退出，延至周日才作服役第一擊。

潘頓受訪時說：「『知道再勝』上場賽前試過幾課閘，走勢極佳，可以說是操足而臨，可惜馬兒突然賽前染恙，被迫退出比賽。」

「『知道再勝』健康回穩後，需要時間慢慢提升狀態，早前渡江試閘，我未有給予牠太大壓力，馬兒仍可輕鬆跑得第二名。」

「在我心目中，『知道再勝』質素良好，居第四班競爭力十足。」

「我希望牠今場初出，可立即交出好成績。」

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