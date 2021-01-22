周日（24日）跑三場大賽，蔡約翰派出「旺蝦王」出戰百週年紀念短途盃，如果馬兒順利在莫雷拉胯下贏馬的話，則可為蔡神仙爭取在這場速度系列首關取得四連霸。

莫雷拉說：「『旺蝦王』在港一直表現很忠心準繩，可惜上場在香港短途錦標的表現，確實令我有點失望。」

「在我看來，上場牠落敗是有藉口的，該場步速甚快，馬兒早段守在比預期後少少的位置，加上沿途曾被其他馬封位，未盡發揮。」

「這些一級賽事，很難容許有任何閃失及意外，落敗是情有可原。」

「我認為牠上場落敗，是非戰之罪，我今次再次夥拍『旺蝦王』上陣，希望屆時好運一點，收復前失。」

「至於同場的『錶之智能』也是一匹不錯的短途馬，今場是機會分子，當然大家各位其主，我當然希望『旺蝦王』爭標。」

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