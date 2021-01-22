法國籍型男騎師巴度早前因不小心策騎而停賽兩個賽馬日，本周日（24日）沙田賽事將會刑滿復出。

巴度周日獲得九匹座騎，最受關注當是角逐第八場1600米經典一哩賽的「飛輪閃耀」。

這匹沈廐馬前仗在港初出，跑田草1400米僅敗於「喜豐寶」得季軍，再出增程跑1600米即贏馬補中。

周日出戰香港經典一哩賽，巴度說︰「『飛輪閃耀』剛周四（21日）由我主操，牠目前的狀態大勇，我十分滿意。」

「此馬前仗在港初出由我策騎，在1400米得季軍，我已知道牠的質素不錯。」

「馬匹在港首戰即在沙田1400米上名，難度甚高，馬兒上場再出，即在1600米開齋，反映這匹自購馬迅速適應水土。」

「『飛輪閃耀』在外地於2400米一級賽有好成績，我認為牠跑越長越好，其實我認為牠看似不是長途馬，因為有閘前速度，但其實牠有長力。」

「今季是我第一季全季留港發展，能參與大賽及贏大賽都是我的目標，希望『飛輪閃耀』能助我在香港經典盃和香港打吡爭取好成績。」

「此馬今場抽得11檔起步，令我的任務更加困難，暫時我仍未與練馬師沈集成商量戰略。」

「此馬是一匹良駒，我對牠有信心，希望屆時取得佳績。」

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199