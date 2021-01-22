蔡約翰馬房今季在田草直路賽已憑「平海掌星」及「美麗掌聲」共取四Win，此程成績傲視同儕。

上述兩駒的共通點均是多次角逐1200米陷入易位難贏的局面後，練者果斷安排縮程尋求突破，結果試出彩虹。

周日（24日）沙田日馬第一場四班1000米，蔡廐有「仙履奇遇」出戰，久休復出縮程尋求突破。

「仙履奇遇」累積出賽五次，分別於谷草及田草1200米上陣，然而此駒卻一再以短距離之差與頭馬失諸交臂，上仗更拼至心律不正常而大敗。

這匹四歲馬今戰賽前試三課閘走勢皆不俗，備戰工夫已做得非常完整。

「仙履奇遇」跑1200米往往在終點前力弱招敗，如今縮程跑最短途，未嘗不可取得突破。

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199