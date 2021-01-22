今季四歲馬系列首關1600米經典一哩賽，將於周日（24日）在沙田馬場第八場上演，出足14駒滿額。

冠軍騎師潘頓將策騎希廐名氣馬「包裝永勝」上陣，此駒來港時名氣甚響，但暫時兩戰只取一季。

「包裝永勝」在港上名之役跑1600米，而牠在澳洲三戰一哩左右路程曾奪兩冠，分別勝出一項兩歲馬表列賽及G1蘭域堅尼，證明本身擅戰一哩。

「包裝永勝」今次挑戰經典一哩賽，潘頓說：「『包裝永勝』前仗在港初出，賽前希斯曾聯絡其外地練馬師，對方建議馬兒加戴眼罩。」

「『包裝永勝』在港兩戰均配眼罩，可惜效果一般，牠在出閘時緩慢，很快被其他馬早着先機。」

「希斯今戰決定為牠除眼罩，而早前馬兒沒有配備，出閘應聲彈出，非常敏捷，因此我對牠有一定期望。」

「今年四歲馬有很多精英，『包裝永勝』對手強勁，但牠潛質優良，擁有佳駟具備的良好態度，希望牠能夠交出應有水準。」

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