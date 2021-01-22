馬會今午（22日）宣佈，丁冠豪馬房「皇帝賽」退役。

五歲澳洲自購新馬「皇帝賽」出賽17次，上季在潘明輝胯下爆冷贏四班田草1400米開齋，其後再無頭馬交出過。

此駒上賽角逐泥地1650米，臨場落飛成為5.2倍大熱，最終僅跑第六，賽後被驗出流鼻血、喘鳴症復發及左前腿不良於行，情況極不理想。

幕後如今決定讓「皇帝賽」引退，而其馬主之一蔡惠宏醫生名下仍有「皇帝金」（希廐）服役，已報名下周三（27日）谷夜三班1650米列正選。

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