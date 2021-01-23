知名練馬師蔡約翰已連續六季於董事盃賽馬日建功，近三季更至少贏兩場。

星期日（24日）田草有三項大賽同日上演，當中包括上季均由蔡廐勝出的董事盃及百週年紀念短途盃。

蔡廐今次以「夏威夷」及「旺蝦王」分別衛冕上述兩賽桂冠，兩駒可謂各有千秋。

須知蔡廐踏入2021年後攻勢凌璃，由元旦日至今已狂數八場頭馬，季內累積31Win排第三，只落後榜首方廐八Win，走勢凌厲。

周日第五場百週年紀念短途盃，「旺蝦王」上仗跑香港短途錦標大熱倒灶，惟本身從未試過連續兩仗不入三甲。

此駒評分全場最高，跑平磅賽着數，排2檔出閘形勢亦好。

蔡廐對上三年皆贏此盃，「旺蝦王」與雷神夾慣夾熟，可助廐主再下一城。

另外，第十場三班1200米「好眼光」前次初出跑同程排14檔，仍被捧成1.8倍頂頭大熱門，結果沿途走三疊蝕位照響頭炮。

上仗移師第三班輕鬆連捷，進一步展示本身優良質素，可期繼續贏馬。

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199