外號「神蘇」、「神奇小子」的蘇銘倫在剛周三（20日）谷草夜賽，夥拍徐雨石馬房八歲老馬「靚紫荊」勝出五班2200米賽事，充份展現功架。

周日（24日）沙田日賽，蘇銘倫為十歲老黃忠「歡樂小子」執韁，角逐四班田草1400米，且看蘇銘倫能否連續兩期賽事夥拍高齡賽駒贏馬。

「歡樂小子」今季上陣六次仍未能交出頭馬，然而此駒均所負不遠，可見這匹現役年紀最大的戰駒老而未頹。

此駒完成今季賽事後將硬性退役，難得馬兒近期仍保持作戰水準，幕後必定毫無保留逢出必拼，今賽在蘇銘倫助陣下有望出頭。

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