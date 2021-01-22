呂健威馬房鎮倉寶「金鎗六十」今季四戰未逢敵手，捧走香港一哩錦標之餘，更錄得跨季11戰全勝，今季奪得馬王頭銜已是眾望所歸。

今晨（22日）七點半左右，何澤堯在機坪睇住「金鎗六十」踱步熱身，上馬之前拍完右邊馬頸，再拍左邊馬頸，喜歡到不得了。

何澤堯隨後策騎馬匹到大圈跑道認真考驗，操完之後親自策騎馬匹返回馬房。

今天為呂健威62歲生日，威哥如常到場督操，他在烽火台觀操之後，亦都放下工作特登返回馬房睇馬，禮拜日（24日）董事盃實食冇黐牙。

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