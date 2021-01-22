周日（24日）田草在A加3跑道角逐，田泰安今季四戰同一移欄1400米，分別獲得冠亞季殿各一成績，全部有獎金收，今期此子兩匹同程座騎要盯緊。

第三場「春風得意」（丁冠豪馬房）上仗跑1200米沿途走三叠才輸，改配田泰安增程部署似廐侶「糖糖幸運」，半冷門博得過。

第四場「白鷺飛翔」（苗禮德馬房）四捷中兩Win在1400米取得，路程拿手，苗、田配近五匹合作馬獲兩冠一亞佳績，「白鷺飛翔」已屆交代時候。

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