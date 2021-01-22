高多芬集團向來財力豐厚，然而因武漢肺炎重挫全球經濟，將於今年3月27日舉辦的杜拜世界盃賽馬日大部份賽事將會減獎金。

其中，杜拜草地大賽（1800米）及司馬經典賽（2410米）由2019年600萬美元總獎金，分別減至400萬及500萬。

至於兩項短途大賽阿喬斯短途錦標及杜拜金莎軒錦標均分別由200萬及250萬跌至100萬及150萬總獎金，前者跌幅高達50%。

跌幅最厲害為二級賽阿聯酋打吡，由2019年250萬總獎金大幅縮水至75萬，跌幅達三份之二。

唯一幸免的是杜拜世界盃，賽事總獎金保持1,200萬美元。

不過今屆賽事獎金分配有所改動，由以往前六名改為前八名均有獎金收入。

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