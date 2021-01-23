羅富全馬房初出馬成績向來有保證，季內已分別有「大眾開心」及「健康愉快」錄得服役及在港初出即勝。

周日（24日）舉行十場田草日賽，羅富全派遣一對在港初出四歲自購馬「旗幟輝煌」及「志力同心」上陣，值得留意。

角逐第五場三班1400米的「旗幟輝煌」為三項一級賽冠軍「澳大利亞」首匹在港服役子嗣，本身與應屆育馬者盃一哩大賽盟主「澳國勳章」同父，角逐此程理想合適。

賽前此駒三度試閘皆由莫雷拉親自操刀，重視有加。

「旗幟輝煌」馬主郭燦耀以往曾有「旗幟鮮明」（已退役）在港一出即勝，這匹羅廐生力軍或可有樣學樣。

至於第十場三班1200米「志力同心」澳洲賽績標青，曾於三級賽考菲爾德堅尼預賽輸個多馬位予頭馬Alligator Blood跑第四，後駒為應屆一級賽澳洲堅尼盟主。

今戰雖要面對「好眼光」（蔡廐）、「包裝太保」（希廐）等強敵，但憑藉本身級數，仍有機會異軍突起。

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