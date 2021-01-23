余潤興先生是「神駒」系掌舵人，剛周日（17日）田戰第八場沈廐「超霸神駒」（16倍）和韋廐「協進神駒」（19倍）同場上陣，結果分獲一冠一殿成績，令四重彩派逾五萬多元，認真和味。

周日（24日）田戰第九場二班1800米，沈廐「勇猛神駒」和苗廐「勇戰神駒」行孖咇，值得加倍留意．

「勇猛神駒」唯一頭馬在二班同程取得，可壓倒「時時有餘」勝出，賽事水準高，狀態回勇已屆交代時候。

至於「勇戰神駒」在港兩戰仗比仗近，狀態漸入佳境，改配雷神食指已動。

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199