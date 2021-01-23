這次（24日）沙田跑草地日馬，設有兩場1800米賽事，分別為第二及第九場。

莫雷拉季內出賽此程，成績傲視同儕，九戰取得四冠兩亞一季，勝出率44%，上名率77%。

其宿敵潘頓同程成績略遜莫雷拉，八戰兩冠兩亞，勝出率25%，上名率50%。

至於巴度及何澤堯各贏一場，田泰安則未有頭馬進賬。

雷神如今在第二場及第九場分別夥拍「自然君子」及「勇戰神駒」上陣。

「自然君子」以往三次配雷神，取得一冠一亞，人馬合拍，值得重視。

「勇戰神駒」上賽配巴度，直路取位欠佳只跑第五，賽後即由雷神接手，馬房志切交代。

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