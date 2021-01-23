今次（24日）沙田大賽日，有不少從化兵列陣。

首匹是第一場四班1000米「加州更好」今季暫七戰全敗，評分跌至60分，可以回降至第四班作賽。

此駒上次賽後返回從化受訓，並在當地做過一輪快工夫，重新谷起狀態。

「加州更好」歷來兩戰四班賽，成績一冠一季。

告東尼今次出動蘇銘倫壓陣，擺明車馬出擊，絕對不能睇小。

第五場百週年紀念短途盃一級賽，「遨遊戰士」是上季短途錦標二級賽盟主，短途實力雄厚。

此駒今季三戰全部不入三甲，演出確實令人失望。

然而「遨遊戰士」上仗後重返從化受訓，並在當地重新操起狀態，以回港參賽。

「遨遊戰士」今次初配開縫眼罩、排1檔及重配贏馬功臣潘頓，預期會有正面效果，應有一番作為。

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