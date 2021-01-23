星期三（27日）快活谷舉行九場夜馬賽事，只有波健士停賽，蘇銘倫、潘明輝和賀銘年2月才開始停賽。

第二班1650米：「星運子爵」上賽配蔡明紹，賽後報告指出牠在直路早段受困未能望空，今戰改由贏馬拍檔莫雷拉壓陣。

第三班1000米：「南區寶」上場配莫雷拉跑第十，賽後被競賽小組問話，今場易配蘇銘倫，莫雷拉則騎同場「富高八斗」。

「閃電精靈」上仗在潘頓胯下熱倒而回，賽後他被小組查詢，今次騎師人選不變。

第三班1650米：「喜蓮慧星」上場在何澤堯胯下跑第十，今場換上潘頓，何澤堯改策同場「童話」。

第四班1200米（第一組）：「峰爭」出道三戰全配田泰安，均跑入前五名。

今場初配莫雷拉攻堅，田泰安則策同場服役初出馬「魅力仔」。

第四班1650米： 「噴火龍」及「夢幻戰士」上場均在蘇銘倫胯下跑得接近，今場他揀騎「噴火龍」上陣，田泰安則重新接手「夢幻戰士」。

第五班1200米：「玩斗財星」上場由波健士入Q，騎者周三仍停賽，帥權落入莫雷拉之手。

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