馬主林惠英名下現有「錶之皇者」和「錶之智慧」，前駒最初養在蘇保羅馬房。

「錶之皇者」服役首季最後一仗打開勝門，去年暑假轉投文家良馬房，結果今季首戰即再勝出，取得跨季連捷。

周日（24日）田戰第三場四班1400米「錶之智慧」，上季來港後一直養在鄭俊偉馬房，至今五仗均落第，表現難免令幕後感到失望。

馬主最終決定將「錶之智慧」轉投蘇保羅馬房，以讓馬兒重新出發。

蘇保羅當然不敢怠慢，上周二（12日）安排「錶之智慧」試閘，此駒後上跑第六，走勢不弱。

此駒曾在三班1400米排14檔出閘，全程走三疉也輸近。

今仗初戰第四班再攻同程，立即打王牌上陣，排2檔起步形勢好，說不定可借勢敲響勝鼓。

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