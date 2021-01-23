周日（24日）沙田草地賽馬日，將上演兩場國際一級賽，包括第五場1200米百週年紀念短途盃及第七場1600米董事盃。

當天賽事有兩匹上次落飛馬，均來自賀賢馬房，各有可取之處。

第二場四班1800米「緻寶駒」，前仗由潘頓在谷草1800米險勝，打開服役勝利之門。

人馬上次轉戰田草2000米，本身並無同程賽績支持，臨場是6.4倍，閘前落到4.3開跑，跌幅達32%。

結果「緻寶駒」跑回一席第三，今次改由停賽復出之何澤堯壓陣，不容忽視。

第六場三班2000米「威力飛馳」，前仗在田草1800米跑第五，試準走勢。

此駒上仗再跑同程，臨場是32倍冷門，但閘前受到不少注碼支持，最終打到19倍開跑，跌幅40%。

「威力飛馳」在史卓豐胯下，後上跑回一席第三，今次人馬再來，初次增程跑2000米，要密切留意電算機動向。

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