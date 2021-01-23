沙田馬場周日（24日）跑十場草地日馬，其中一項焦點賽事是第五場百週年紀念短途盃，羅富全馬房派出一對短途好手「日日精彩」及「載譽歸來」上陣。

羅富全受訪時說：「『日日精彩』偶然會跑得好，亦有時會失水準，有點跑心情，晨課狀態則保持得好。」

「牠在陣中若能找到遮擋，對發揮有幫助，今次排7檔而且多快馬，希望能夠做到這點。」

「『載譽歸來』在港跑1200及1400米均合適，前仗跑1200米一級賽香港短途錦標追獲第五名，上仗1400米則跑第四。」

「今次排外檔（11檔），由於前速不及對手，故留住後追更有把握。」

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